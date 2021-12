EXCLUSIV | Mircea Rednic, antrenorul potrivit pentru Dinamo: „Cel mai bun alături de care am lucrat!”

Antrenorul în vârstă de 59 de ani are misiunea de a salva clubul de la retrogradare în acest sezon, însă rezultatele înregistrate de-a lungul mandatului său nu sunt unele încurajatoare!

„Câinii” sunt penultimii în Liga 1, astfel că bilanțul negativ din actuala stagiune au adus-o din nou pe Dinamo într-o situație critică. Venit ca o adevărată gură de oxigen în „Groapă”, Mircea Rednic nu a avut impactul așteptat, însă Cristi Borcea a ținut să îl laude pe „Puriu”, în ciuda rezultatelor sub așteptări.

„Eu o spun de vreo 3 ani. Dinamo este în moarte clinică. Cu toate acestea, Dinamo are cel mai potrivit antrenor în momentul de față. Mircea Rednic este cel mai bun tehnician alături de care am lucrat. Eu am mai spus-o.

Rednic este singura soluție de a salva clubul de la retrogradare. Dar ce să facă și el? Să pierzi trei meciuri la ultima fază, nu mai e de el. Antrenorul te pregătește până în fața porții, iar mai departe depinde de calitatea jucătorilor. Gândiți-vă unde era acum Dinamo dacă nu pierdea punctele alea în final.”, a spus Cristi Borcea, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.