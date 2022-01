EXCLUSIV | Moruţan şi Cicâldău, sub nivelul lui Galatasaray: ,,Se fac experimente! E cam greu”

Situaţia românilor în campioantul de fotbal al Turciei nu este una bună pentru toată lumea. Dacă Alex Maxim şi Toşca sunt în ascensiune cu Gaziantep, Moruţan şi Cicâldău la Galatasaray nu trec prin cel mai bun moment cu echipa. Acelaşi lucru se poate spune şi despre Marius Şumudică, care se află pe ultimul loc în clasament cu Yeni Malatyaspor.

Iosif Rotariu, fost fotbalist la Galatasaray, a vorbit despre situaţia din Turcia. Acesta spune că Superlig este un campiobat foarte puternic în care foarte puţini răzbesc. Legat de situaţia celor de la Galatasaray, fostul internaţional este de părere că se fac experimente, echipei lui Fatih Terim lipsindu-i fotbaliştii cu experienţă

,,Nici nu ştiu lotul echipei unde antrenează ( n.r. Marius Şumudică), dar campionatul Turciei e foarte puternic. Te poţi aştepta şi la rezultate negative. E Malatyaspor, dar ne uităm la Galatasaray pe ce loc e. În cei doi ani în care am jucat eu, am terminat pe locul doi, am câştigat Cupa şi Supercupa şi lumea era nemulţumită, dar acum pe locul pe care sunt?

Nu ştiu dacă sunt sau nu (n.r. Moruţan şi Cicâldău de nivelul lui Galatasaray), dar locul din clasament al Galatei chiar nu-i onorează pe cei de la Galata, pentru că în fiecare an s-au bătut la titlu, cupe europene. Deocamdată Galatasaray are nevoie de jucători cu experienţă, jucători care să se bată la trofee. Se fac experimente, părerea mea. Nu i-am urmărit, dar cam greu. Eu ştiu ce jucători sunt în Turcia şi greu le va fi, pentru că vin mulţi străini valoroşi.”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Realitatea Sportivă.