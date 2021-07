EXCLUSIV | Motivul pentru care un stelist nu a ajuns la inaugurarea noului stadion: ,,Mi-am dorit mult! Am avut invitaţie”

Steaua Bucureşti şi-a inaugurat pe data de 7 iulie noul stadion din Ghencea, cu un amical contra sârbilor de la OFK Belgrad, scor 6-0.

La partida de la inaugurare au fost prezenţi mai mulţi stelişti care au scris istorie pentru clubul ,,roş-albastru”, însă câţiva au şi lipsit din diferite motive.

Ilie Stan, fost jucător la Steaua şi actual antrenor la Braşov Steagul Renaşte, nu a putut ajunge la inaugurarea stadionului din Ghencea, deşi a primit invitaţie de la George Ogăraru. Acesta spune că nu avea cum să participe la primul meci al echipei Steaua din Ghencea, deoarece are foarte multe lucruri de pus la punct la noua echipă

,,Mi-am dorit extraordinar de mult să ajung acolo. Am avut invitaţie, dar am sunat şi îi cer scuze lui Ogăraru, pentru că el s-a ocupat de organizare, că nu pot veni. Eu sunt la Braşov într-o situaţie extrem de importantă pentru cariera mea şi atunci am rămas să mă canalizez pe ceea ce am de făcut.”, a declarat Ilie Stan, pentru Realitatea Sportivă.

Ilie Stan a jucat pentru Steaua Bucureşti în perioada 1987-1995, dar şi jumătate de sezon în anul 1997.

