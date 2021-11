EXCLUSIV | Patronul FCSB, ultimele detalii despre plecarea lui Edi Iordănescu! Ce l-a deranjat cel mai tare pe Gigi Becali

FCSB a rămas din nou fără antrenor, asta după ce Edward Iordănescu a cedat în fața presiunilor făcute de finanțatorul echipei și a decis să rupă înțelegerea cu clubul!

Gigi Becali a reacționat vehement în ultima perioadă și a anunțat public că FCSB este departe de randamentul pe care îl dorește sub comanda lui Edi Iordănescu. La scurt timp după izbucnirile de orgoliu ale afaceristului, fostul antrenor a luat hotărârea de a pleca de la echipă, deși ultimele rezultate erau de partea sa în lupta cu patronul echipei.

Întrebat despre cauzele care au dus în cele din urmă la despărțirea dintre cele două părți, Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că nu înțelege cum s-a ajuns în această situație.

„Nu știu de ce s-a rupt relația cu Edi, că el nu vorbește, el dă mesaje. Mie nu-mi place prin mesaje, dar i-am dat și eu mesaje. Cred că pe el l-a deranjat că am spus că nu joacă echipa și s-a simțit lezat. Bine, uite zic acum că echipa joacă extraordinar. Pe mine m-a deranjat că atunci când am negociat a venit la mine acasă, dacă eu am negociat cu el ceva, trebuia să pună mâna pe telefon și să-mi spună ce l-a deranjat.

El a ales să-și pună avocatul să trimită notificare lui Argăseală. Asta m-a șocat. Ce să faci dacă el vorbește pe Facebook. Spune-mi, bă, mie care e treaba. Nu m-a sunat să-mi spună nimic, asta m-a deranjat. A dat notificare și amenințare că dacă mai vorbesc nu știu ce punct e în contract. Cum să obligi pe cineva să nu vorbească sau să-și dea cu părerea de jocul echipei? După ce a trimis asta i-am dat mesaj aseară parcă și i-am zis așa: «Edi, nu pleca! Vei reuși, va veni Coman, va veni Tavi Popescu. Vreau să pleci în glorie de la FCSB»”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.