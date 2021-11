EXCLUSIV | Răzvan Burleanu, pus la zid după încă un turneu final ratat: „În locul lui, mi-aș fi prezentat mandatul”

România a ieșit din circuitul marilor competiții după Euro 2016, iar acum tricolorii își pun speranțele revenirii în elită odată cu viitoarea campanie de calificare, care va debuta în martie 2023.

Până atunci, un nou scrutin pentru președinția FRF va avea loc în primăvara anului viitor. Florin Prunea duce un război cu actuala conducere de la Casa Fotbalului de ani buni, iar ultima contraperfomanță a reprezentativei conduse de Rădoi îi dă din nou prilejul de a cere demisia lui Răzvan Burleanu.

„În primul rând mi-aș fi prezentat mandatul, e a treia calificare la rând pe care o ratăm cu actuala conducere a FRF. Vă aduc aminte că italienii atunci când au pierdut prezența la Mondialul din Rusia în fața Suediei și-au dat demisia de la președinte până la selecționer. În privința lui Rădoi, el a ratat toate cele trei obiective pe care le-a avut în mandatul său la conducerea tricolorilor.

Am pierdut barajul pentru Euro, nu am câștigat grupa de Nations League și acum am irosit orice șansă de a ajunge la turneul final din Qatar. Ca succesor al său un singur profil de antrenor văd, al celui care a mai construit echipe. Însă Federația are nevoie de un antrenor cumințel și ieftin pentru că în urma acestei calificări ratate a pierdut aproximativ 10-15 milioane de euro”, a fost poziția lui Florin Prunea, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Răzvan Burleanu este președintele FRF din martie 2014, iar în aprilie 2018 el a câștigat un al doilea mandat în fruntea forului de la Casa Fotbalului după ce a triumfat în cursa electorală în fața lui Ionuț Lupescu. În tot acest interval, naționala a obținut calificarea la Euro 2016, dar a ratat participarea la CM 2018, la Euro 2020, dar și la CM 2022. De când actuala conducere s-a instalat în birourile Federației, cinci selecționeri s-au aflat pe banca primei reprezentative: Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu, Christoph Daum, Cosmin Contra și Mirel Rădoi.