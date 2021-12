EXCLUSIV | Răzvan Burleanu, vinovat pentru dezastrul din fotbalul românesc: ,,Nu are ce căuta! E inginer colonel”

Răzvan Burleanu se află la conducerea Federaţiei Române de Fotbal din anul 2014, însă prezenţa sa în fruntea forului a însemnat un eşec total pentru fotbalul românesc.

Fotbalul românesc a luat-o în jos, iar în cupele europene, echipele aproape că nu mai contează. Doar CFR Cluj a reuşit să se califice în Conference League.

Mădălin Voicu, celebru violonist român, a vorbit despre situaţia de la Federaţie. Acesta este de părere că Răzvan Burleanu nu are ce căuta la şefia FRF, pentru că nu deţine calităţi de conducător, ci mai degrabă de ”inginer colonel”.

,,Mă întreb cum rezistă Burleanu. Nu are ce căuta. Are un comportament… Ca artist studiez comportamentul. El nu are nicio legătură, el e inginer. Poate o fi inginer colonel. Poate nu e oficial. Toate deciziile lui şi toate felurile de a hotarî sunt într-o zonă greşită. Asta înseamnă că nu are ce căuta la Federaţia Română de Fotbal.

Fotbalul românesc s-a degradat într-atât încât nu putem să dăm vina doar pe jucători, dăm vina şi pe conducere, şi pe oamenii care răspund. Atunci, pe cine să luăm la judecată, doar nu pe fotbalişti.”, a declarat Mădălin Voicu, pentru Realitatea Sportivă, în exclusivitate.