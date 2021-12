EXCLUSIV | Reperele carierei pentru un nume important din fotbalul nostru: „Au fost momente frumoase”

Florin Fabian este în prezent antrenor la Ripensia Timișoara, dar realitateasportiva.net l-a provocat să își aducă aminte de cele mai frumoase momente ale carierei de jucător.

Originar din Satu Mare, fostul vârf al anilor `90 și 2000 a evoluat la echipe cu nume din fotbalul românesc. Și-a început cariera la Olimpia, dar și-a încheiat-o în tricoul rivalei din Baia Mare. Universitatea Craiova, Electroputere, dar și Poli sau UTA reprezintă experiențe de neuitat pentru tehnicianul de astăzi.

„La Craiova am debutat cu un 2-2 în fața Stelei pe când era Ilie Balaci antrenor, în startul sezonului 1998-1999, am dat 3 goluri într-un meci contra lui Poli Timișoara pe când jucam la Electroputere și ne luptam să ajungem la barajul de promovare.

Au fost momente frumoase atunci când am început fotbalul la Olimpia Satu Mare și am reușit celălalt hattrick din carieră împotriva lui CSM Reșita în 1996. Mi-am trecut în palmares și o promovare pe vremea când am evoluat la Diosgyor, în Ungaria, în 2004″, a povestit Florin Fabian, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta și-a început cariera de principal pe banca echipei fanion a orașului său natal, în 2007. Dar experiența cea mai recentă a fost și cea mai frumoasă.

„Ca antrenor am pregătit mai multe echipe de Liga 2, dar cele mai plăcute momente au fost cele din primăvară când eram la Comuna Recea și când am reușit să câștigăm niște meciuri la scoruri precum se vede mai rar în fotbalul actual în primele două divizii. Am bătut Reșița cu 6-0, Pandurii cu 5-0 și Slatina cu 5-2”, a mai dezvăluit tehncianul Ripensiei.