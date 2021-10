EXCLUSIV | Revolta unui antrenor bine cotat din fotbalul românesc: „În 2021 nu mai poate exista un așa președinte!”

Ilie Stan a încheiat mult mai devreme decât s-ar fi așteptat aventura pe banca nou-promovatei în Liga 2, FC Brașov.

Tehnicianul a fost îndepărtat de la echipă cu scandal și arată cu degetul înspre Ioan Mărginean, șeful grupării de sub Tâmpa, ajuns și el la galben-negrii în această vară.

„Aș încadra-o la o experiență pozitivă pentru mine, negativă pentru cei care sunt implicați într-un proiect. Așa cum primarii au un mandat determinat de 4 ani, așa ar trebui să se întâmple și cu noi antrenorii. Eu cu primarul am făcut o înțelegere în baza a ceea ce am vorbit cu dânsul. Când am auzit că se schimbă condițiile din mers atunci am vrut să plec. Îmi pare rău că oamenii nu au avut răbdare pentru că altfel este doar o pierdere de timp și de bani.

Nu ai cum să faci performanțe fără condiții, vitaminizare. Mi-am dorit să avem și fanii lângă noi, iar alături de ei și cu entuziasmul jucătorilor veniți din toate colțurile țării ar fi fost alte rezultate. Cu tot respectul pentru oamenii de acolo, cred că acest proiect se va temrina cât de curând. În 2021 nu mai poate exista un asemenea președinte. Era clar că în momentul în care clubul renunță la serviciile mele e obligat să plătească contractul până la sfârșitul său, un an de zile”, a povestit Ilie Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

La plecarea antrenorului, stegarii aveau 9 puncte din 9 partide disputate. Noua echipă FC Brașov a apărut în vară după rebotezarea fostei Corona, promovată în eșalonul secund.

„Am început un proiect de la zero, dar oamenii de acolo nu au intrat cu sufletul în el ci având interese personale, ceea ce m-a dezamăgit foarte tare. Era vorba până la urmă de o echipă de Liga 3, am avut ceva jucători de la Corona, dar mai era nevoie de alți fotbaliști de calitate. cei pe care îi luasem prin pregătire ar fi putut să își ridice nivelul. Echipa a crescut de la meci la meci,

niciun adversar nu ne-a surprins din punct de vedere tehnico-tactic. Acest proiect era pentru 3 ani, iar acest sezon era unul de tranziție, mai aduceam și la iarnă întăriri. Din păcate în vară nu am avut posibilitatea să facem o pregătire cum trebuie, am trecut-o doar la carnețel cum s-ar spune. Și cu toate astea îmi propusesem personal să fim între primele 10 clasate”, a mai dezvăluit antrenorul.