EXCLUSIV | Sorescu, cel mai dorit dinamovist: „M-a sunat cineva de acolo să mă întrebe de el!”

Căpitanul „alb-roșilor” este unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Liga 1 în momentul de față, iar interesul echipelor pentru acesta a crescut enorm în ultima perioadă!

Deian Sorescu se numără printre puținii fotbaliști cu nume rămași în Ștefan cel Mare în această vară. În ciuda problemelor financiare ale clubului, fundașul în vârstă de 24 de ani a decis să continue la echipă și în noul sezon. Evoluțiile acestuia pare că au atras atenția mai multor cluburi din străinătate, dar și din România, iar conducerea lui Dinamo cere în jurul sumei de un milion de euro în schimbul său.

Victor Becali a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că a fost sunat din partea unui club din liga secundă germană și întrebat despre situația lui Sorescu. Ulterior, agentul le-a comunicat nemților pretențiile dinamoviștilor, însă din momentul acela nu s-a mai făcut niciun pas în vederea efectuării transferului.

„Pe mine m-a sunat cineva în legătură cu Sorescu. Am întrebat la Dinamo și mi-au spus că are o hârtie de 800.000 de euro și un procent de 20% dintr-un viitor transfer, iar eu am transmis mai departe. Cei de acolo nu au mai sunat nici în ziua de astăzi.

Clubul despre care vă vorbesc este din Germania, din liga a doua. Salariul era însă unul destul de mic, aproximativ 15.000 de euro. Pentru liga a doua de acolo sunt bani puțini. Când o echipă are nevoie de un jucător pune mâna și plătește, indiferent cât cere clubul respectiv pe el!”. a spus Victor Becali, pentru Realitatea Sportivă.

1.400.000 de euro este cota de piață a lui Sorescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 42 de meciuri, opt goluri și zece pase decisive reprezintă bilanțul căpitanului din Ștefan cel Mare în sezonul precedent.