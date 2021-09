EXCLUSIV | Toma Simionov, devastat de vestea că Ivan Patzaichin a murit: „M-a copleșit. Am încercat să-l sun”

Toma Simionov a câștigat două titluri olimpice alături de Ivan Patzaichin, la edițiile desfășurate la Moscova și la Los Angeles. Fostul mare sportiv a vorbit despre trecerea în neființă a lui Ivan Patzaichin.

„M-a copleșit în primul rînd. Eram prieten bun cu Ivan. Știam că suferă de 2 ani jumate – 3 ani. Știa că destinul nu-l va ierta. A fost un om cu o mare și un caracter deosebit.

A fost ca un frate mai mare. Idol~ul meu, că l-am urmărit dintotdeauna … ce are în plus față de ceilalți, va rămâne o legendă, în sufletul nostru. Îl urmăream când se îmbrăca în fâș ca să facă detoxifiere, am învățat multe de la el. E o pierdere pentru România. Toți sunt specialiști în ziua de azi, dar nimeni nu face o sponsorizare, nimic. Am auzit vestea la radio. Am înlemnit.

Eu cu fratele meu am fost pe doi. Eu am venit în sport la clubul Steaua în ’74. Până să mă urc în barcă cu el, îl urmăream tot timpul. Era un tipicar, un om cum zice ardeleanul măsori de două ori și tai o dată.

Nu avea loc la un Comitet Olimpic, acolo un președinte onorific? Copiii văd..a fost a 10-a ediție care-i poartă numele..”Amiralul flotilei de aur” așa cum l-a numit Țopescu. Rămâne legenda noastră, în inimile noastre.

Pentru mine n-a plecat!„, a declarat Toma Simionov, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.

Ivan Patzaichin este cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 şi 1984 şi triplu laureat cu argint. În total a câștigat 7 medalii la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice.

De asemenea, a participat la 11 ediţii ale Campionatelor Mondiale, câștigând 22 de medalii, dintre care opt de aur. După ce s-a retras din activitate, a devenit antrenor și a mai participat la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice.