EXCLUSIV | Trei nume propuse pentru viitorul fotbalului românesc: „Sunt jucători pe care trebuie să îi ții concentrați”

România așteaptă ca o nouă generație de fotbaliști să readucă fotbalul nostru în elita mondială.

Fără o victorie la un turneu final de mai bine de două decenii și cu echipele de club părăsind tot mai devreme cupele europene, imaginea fotbalului mioritic este tot mai șifonată. Iar lumea așteaptă ca noi talente să apară și să le ia locul celor care au dus țara în mediocritate din punct de vedere fotbalistic. Silviu Bălace a văzut potențial la câțiva tineri promițători care joacă în prima divizie.

„Din meciurile de Liga 1 pe care le-am urmărit l-am remarcat pe Petrila, îmi place. L-am văzut și pe Octavian Popescu dar mi-e teamă de felul în care va reuși să evite anumite anturaje. Este un jucător cu calități bune, dar sunt fotbaliști pe care trebuie să îi ții concentrați, să fie preocupați de a performa.

Și Craiova are jucători interesanți, Baiaram este unul dintre ei, are viteză, pare interesant. Să vedem cum vor face față când vor ajunge afară, vedem că unii nu rezistă și la echipe modeste din străinătate. Am încredere totuși că Cicâldău, Man și Mihailă vor putea scoate capul la cluburile lor”, a apreciat Silviu Bălace, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Claudiu Petrila are 20 de ani și a debutat în prima echipă a CFR-ului în decembrie 2018, într-un meci cu Gaz metan Mediaș. După ce a fost împrumutat un sezon la Sepsi, mijlocașul a revenit în acastă vară în Gruia. El a strâns deja 62 de meciuri în Liga 1 și a marcat 10 goluri.

Octavian Popescu are 18 ani, a fost adus la FCSB de la Universitatea Craiova care s-a dispensat extrem de ușor de serviciile sale. Vârful a fost extrem de lăudat după primele meciuri în tricoul roș-albastru. În total, perla lui Gigi Becali are 7 reușite în 41 de partide disputate pentru FCSB în Liga 1.

Ștefan Baiaram a fost fotbalistul revelație al Craiovei în ultimele două sezoane. Puștiul care a debutat la 16 ani în prima divizie are deja 52 de prezențe în primul eșalon și 4 goluri înscrise în Liga 1.

Primii doi sunt convocați la echipa națională de tineret, în timp ce ultimul face parte din lotul lui Bogdan Lobonț la reprezentativa U20.