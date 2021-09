EXCLUSIV | Un fost internațional, pesimist în privința șanselor de calificare la Mondial: „Noi câte baraje am câștigat?”

România este în lupta pentru poziția a doua în grupa de calificare pentru turneul final din Qatar de anul viitor.

În cazul în care vor reuși să obțină locul 2 în dauna Macedoniei și a Armeniei, tricolorii vor trebuie să mai treacă de două baraje pentru a fi prezenți la Cupa Mondială. Claudiu Vaișcovici nu crede că demersul va putea avea sorți de izbândă și vine cu argumente.

„Dacă ne uităm ce echipe termină pe locul secund în celalalte grupe ne dăm seam ce șanse avem. Și până la urmă noi câte baraje am câștigat? Pentru Euro 2020 nu am trecut nici de primul play-off, iar dacă am fi făcut-o ajungeam să jucăm împotriva Ungariei.

Și am văzut ei ce fotbal joacă. Iar atunci este normal ca obiectivul să fie locul 2. Pentru moral, pentru viitor ar fi bine să reușim să ne clasăm în spatele Germaniei. În privința abordării următoarelor două meciuri e strategia antrenorului, el știe mai bine ce e de făcut. Dacă nu aduce calificarea, asta este”, a admis Claudiu Vaișcovici, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

România a pierdut în ultimii 20 de ani toate cele 3 baraje de calificare la turneele finale. Ne-au învins Slovenia în drumul spre CM 2002, Grecia pentru CM 2014 și Islanda pentru Euro 2020.

Iată care au fost rezultatele jocurilor disputate la vremea respectivă

CM 2002 Slovenia – România 2-1, 1-1

CM 2014 Grecia – România 3-1, 1-1

Euro 2020 Islanda – România 2-1

Pentru calificarea la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, în afara celor 10 câștigătoare de grupă vor mai obține biletele pentru competiție încă 3 naționale. Ele vor fi decise în urma a două serii de baraje. La ele vor lua parte 12 reprezentative, cele 10 formații clasate pe pozițiile secunde în grupele de calificare plus încă două formații din Nations League. Semifinalele rezulate le vor avea drept gazde pe cele 6 cu cel mai bun punctaj dintre ocupantele locurilor secunde în preliminarii. În acest moment, posibilele rivale ale tricolorilor dacă România va termina pe locul 2 în grupă s-ar alege dintre :

Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina, Cehia, Scoția, Norvegia, Rusia, Albania, Țara Galilor și Austria.

Meciurile vor vea loc în martie 2022.