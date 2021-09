EXCLUSIV | Un fost selecționer de la tineret analizează noua generație a tricolorilor mici: „Bratu o să facă treabă bună acolo”

Reprezentativa U21 a început un nou drum în această toamnă. Nu doar fotbaliștii sunt noi, ci și selecționerul.

Florin Bratu nu are emoțiile calificării pentru că România va fi gazda viitoarei ediții a turneului final, astfel încât în următorul an și jumătate, Petrila & Co vor juca doar meciuri amicale. Emil Săndoi, cel mai longeviv selecționer al selecționatei de tineret din acest secol știe ce presupune construirea unei noi echipe.

„Eu am trecut prin experiența asta, atunci când se schimbă generația vin din urmă fotbaliști cu doi ani mai tineri. Mulți dintre cei de acum nu au experiență prea mare la prima ligă, dar e destul timp să se lege lucrurile. Au avut ghinion că s-a amânat acel meci cu Anglia.

Deși un astfel de adversar la debut poate fi cu două tăișuri. Bratu o să facă o echipă bună acolo. E un avantaj că au deja asigurată prezența la turneul final, pentru că nu știi dacă îți iese de fiecare dată să te califici din prelimianrii”, a apreciat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Antrenorul Chindiei dezvăluie cine sunt oamenii care vor reprezenta stâlpii actualei generații. Și care trebuie să confirme succesele avute de națională la precedentele două turnee finale continentale.

„Sunt jucători foarte interesanți care vor crește, Screciu va fi unul dintre ldierii echipei, Drăgușin la fel, Racovițan care mie îmi place foarte mult. El ne-a fost propus și nouă anul trecut când eram în plin campionat. Cei de acum au drept model precedentele generații care au lăsat o impresie bună și în 2019 când am ajuns în semifinale și anul ăsta cu Mutu unde nu au pierdut într-o grupă cu două forțe ale continentului”, a mai adăugat tehnicianul de 56 de ani.