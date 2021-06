EXCLUSIV VIDEO | Burleanu, tras la răspundere în urma scandalului „politicieni vs legende”: „Nu a gândit atât de departe”

Helmut Duckadam (62 de ani) continuă să aibă reacții la scandalul „politicieni vs legende” din tribunele Arenei Naționale.

Ivitat la emisiunea Realitatea Sportivă, difuzată pe Realitatea Plus, fostul mare portar s-a arătat deranjat că fostele glorii nu au primit bilete mai bune la primele două partide găzduite de Național Arena, la EURO 2020: Austria – Macedonia de Nord (13 iunie) și Ucraina – Macedonia de Nord (17 iunie).

Duckadam acuză FRF că face campanie electorală cu biletele de la Euro. Acesta a făcut referire la faptul că forul condus de Răzvan Burleanu a dat 240 de bilete pentru partida din optimile Campionatului European, care va avea loc pe Național Arena, pentru votanții săi, care la anul vor desemna viitorul președinte de la Casa Fotbalului.

„Da, am fost invitat la meciul Ucraina – Macedonia. Am acceptat în prima instanță, dar apoi văzând că au fost 250 de membri invitați în optimi, mi-am dat seama ca am fost naiv. Cu o seară înainte am încercat să-i iau apărarea federatiei pentru că atât a putut. Tot la Tribuna a 2-a a fost invitația.

Cu siguranță că nu e plăcut mai ales că nu știu când vom mai avea o astfel de șansă. Să fiu finut cu cei din federatie, de la Guvern. Trebuia să ia măsuri pentru sportivii mari. Trebuia să se gândească la faptul că își fac o reclamă dacă foștii mari sportivi se duceau la oficială. Probabil că nu au gândit atât de departe. Acum se văd consecințele. Lumea nu o să uite curând„, a declarat Duckadam, la emisiunea Realitaea Sportivă, difuzată pe Realitatea Plus.

Politicienii au avut locuri la Tribuna VIP, dar foști internaționali români precum Gică Hagi, Gică Popescu sau Dorinel Munteanu au stat la tribuna a 2-a.

