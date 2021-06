EXCLUSIV VIDEO | Răzvan Lucescu, despre cea mai mare performanță a carierei: „Este trofeul care mi-a dat satisfacția imensă”

Răzvan Lucescu (52 de ani) a vorbit despre cele mai mari performanțe din cariera de antrenor. Tehnicianul român a câștigat cu Al Hilal, Liga Campionilor Asiei, titlul și Cupa în Arabia Saudită. Pentru performanțele sale, Răzvan Lucescu a primit premiul de antrenorul anului în România.

Invitat la emisiunea Realitatea Sportivă, difuzată duminică, pe Realitatea Plus, Răzvan Lucescu a declarat că cel mai important trofeu al său este cel desemnat pentru Liga Campionilor Asiei.

„Fără discutie acesta este trofeul care mi-a dat satisfacția imensă. Mă simt realizat după acestă victorie.

A fost un an extraordinar indiscutabil. Am reușit această triplă. Nu sunt foarte mulți antrenori în lume care să se bucure. Personal, am avut o experiență foarte reușită în Arabia Saudită. Nu luam în calcul Arabia Saudită. Pentru mine era o țară închisă, cu multe retsricții, priveam temător Arabia Saudită”, a declarat Răzvan Lucescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

În 2019, Răzvan Lucescu s-a înţeles cu Al Hilal. Clubul din Arabia Saudită a plătit celor de la PAOK clauza de reziliere de două milioane de euro a antrenorului român. Antrenorul era dorit de saudiți de trei ani, însă.

„În 2016 a fost primul contact cu Al Hilal. Eram la Xanthi. Chiar s-au semnat contractele. Câștigul era de 30 de ori mai mare. Sufletește eram legat de Xanthi. Patronul m-a luat la sentiment. Atunci am decis sa rămân la Xanthi. Nu banii au fost cei mai importanți pentru mine.

Am ales să rămîn încă un an ca urmare a promisiunii de a sta 3 ani la Xanthi. Apoi, obținusem eventul în Grecia și am refuzat din nou o ofertă din Arabia Saudită. Știam că așteptările sunt imense.

Mi-a dat o senzatie de mare responasabilitate. Am avut idei diferite cu patronatul, apoi a venit o nouă ofertă de la Al Hilal și am zis da, pe de o parte necrezând că voi ajunge acolo. Mai de grabă îmi plăcea să mă joc cu ideea să-i spun patronului că plec, dar cumva să rămn acolo. Au fost zile de mare stres emoțional. Aveam o clauză de 2 milioane de euro. Am avut o ușoară dezamăgire”, a mai spus Răzvan Lucescu, la emisiunea Realitatea Sportivă, difuzată pe Realitatea Plus.

Bilanțul lui Răzvan Lucescu pe banca lui Al Hilal este de 46 de victorii, 15 egaluri și 11 eșecuri, golaveraj 146-67. De-a lungul timpului, Lucescu jr. a mai pregătit echipele Rapid, FC Brașov, naționala României, El Jaish (Qatar), Petrolul și Skoda Xanthi.

Citește și RĂZVAN LUCESCU, MESAJ PENTRU SUPORTERII RAPIDULUI: „OBIECTIVUL ESTE EVITAREA RETROGRADĂRII”