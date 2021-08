EXCLUSIV | Viitoarea adversară a FCSB-ului: Sepsi, echipa europeană sau cea de la retrogradare?

FCSB și Sepsi se întâlnesc în epilogul etapei a șasea din Liga 1, pe Arena Națională. Meciul este programat de la ora 21:30.

Dacă partida reprezintă pentru FCSB debutul lui Edi Iordănescu pe banca tehnică, pentru Sepsi va fi un adevărat test despre ambițiile echipei în acest sezon. Formația covăsneană vine după trei eșecuri consecutive (1-2 cu CS Mioveni, 0-1 cu Farul și 0-2 cu FC Argeș) și a ajuns pe locul 14, cu doar patru puncte. La finalul play-out-ului, formația de pe locul 14 va juca un barajul de menținere în Liga 1.

Dacă sezonul actual este marcat de un început anevoios pentru echipă, în stagiunea trecută, Sepsi a terminat pe locul 4 și a evoluatîn premieră în cupele europene. În ciuda unui joc bun, formația covăsneană a fost eliminată după loviturile de departajare.

Cornel Șfaițer a explicat, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, care este situația din acest moment de la Sepsi și a analizat diferențele majore dintre forma echipei din sezonul actual față de cel trecut.

”Veneam după un debut cu o victorie cu Clinceniul, care ne dădea speranțe, și două jocuri bune în Europa, în dubla cu Spartak Trnava. Probabil s-a acumulat și oboseala și foarte multe disponibilități. Echipa a arătat foarte bine în stagiul de pregătire din Austria, iar după primul joc din Europa, ne dădea speranțe și pentru al doilea joc că vom reuși să ne calificăm.

Ultimul meci (n.r. eșecul cu FC Argeș, 0-2) a fost unul modest, iar la Farul, Sepsi și-a creat o sumedenie de ocazii, am dominat categoric la Contanța, dar am pierdut jocul.

Vedem ce se întâmplă la meciul cu FCSB, după care urmează FC Botoșani și așteptăm pauza, pentru că avem mulți jucători indisponibili: Vasvari, Souza, Fulop, jucători importanți. Avem mare nevoie de ei pentru etapele care au rămas până la iarnă.

E adevărat că nu am reușit să aducem jucătorii pe care i-am dorit. Noi anul trecut am câștigat prin forța grupului și prin lotul numeros pe care l-am avut, numeric și valoric. Asta a fost cheia succesului în campionatul trecut, dar sper să ne revenim. Mai sunt multe etape din sezonul regulat. Nu am reușit să completăm lotul cu un atacant.

Obiectivul e calificarea în play-off. Pentru asta luptăm. Sunt foarte multe puncte puse în joc. Sper ca jucătorii indisponibili să revină după pauză”, a declarat managerul general de la Sepsi, pentru Realitatea Sportivă.