EXCLUSIV | Zid în faţa lui CS U Craiova în Cupa României: ,,N-ascundem faptul că vrem să jucăm finala”

CS U Craiova, echipă antrenată de Laurenţiu Reghecampf în acest moment, nu are parte de cel mai bun parcurs în Liga 1, însă speră să dea din nou lovitura în Cupa României, la fel ca în sezonul trecut.

Momentan, oltenii sunt calificaţi în semifinalele competiţiei, unde ar putea întâlni una dintre formaţiile Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Voluntari sau FC Argeş. Jocurile din semifinale se vor disputa în perioada 20 aprilie – 11 mai, în dublă manşă.

Cornel Şfaiţer, managerul general al celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit despre Cupa României. Acesta anunţă că echipa din Covasna vrea să ajungă în finală şi să o câştige. Astfel, CS U Craiova va avea un adversar de temut în această competiţie.

,,Am început returul sezonului regulat, am reuşit două victorii şi un egal. Suntem mulţumiţi de rezultatul cu Mioveni. Înainte am avut prestaţii excelente în unele remize pe care le-am făcut. În turul sezonului regulat am făcut jocuri foarte bune şi am remizat, nu am reuşit să adunăm puncte.

Am reuşit o calificare în semifinalele Cupei României, un obiectiv al nostru. Am învins Chindia. N-ascundem faptul că ne dorim să jucăm finala şi în finală se poate întâmpla orice. În semifinale trebuie să fim atenţi, suntem patru echipe bune. Avem toate speranţele că putem urca în clasament.”, a declarat Cornel Şfaiţer, pentru Realitatea Sportivă.

Câştigătoarea competiţiei se va califica în turul doi preliminar al UEFA Conference League.