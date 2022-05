Explicația lui Erik Lincar, pentru înfrângerea cu Hermannstadt: „Am fost sub presiunea rezultatului”

Universitatea Cluj a fost învinsă, marți seară, în ultimul meci al etapei a noua, penultima, a play-off-ului Ligii 2, de FC Hermannstadt, scor 1-2.

La finalul meciului, antrenorul echipei clujene, Erik Lincar, a declarat că jucătorii săi au cedat presiunii privind promovarea în Liga 1.

„Din păcate, am fost sub presiunea rezultatului. Le mulțumesc oamenilor care au asistat la joc, ne-au încurajat extraordinar. Păcat de acea neatenție de la lovitura liberă din lateral. Din păcate, la nivelul ăsta se întâmplă când ai o greșeală de poziționare la o fază fixă.

Am încercat, am pus presiune, dar din păcate n-am fost deloc inspirați în fața porții. Rămâne jocul de la Chiajna, trebuie să credem în continuare, să câștigăm la Chiajna. Dacă nu reușim să ne calificăm direct, rămâne jocul de baraj, cu cei de la Dinamo bănuiesc.

Cred că am avut un penalty pe final de joc, dar n-o să mă leg de arbitraj. E clar că jucătorii au fost sub presiune, dar mi-aș fi dorit mai multă încredere de la ei. Sunt trist, dar trebuie să mergem mai departe și să avem încredere până la final”, a spus Erik Lincar.

Dacă Universitatea Cluj ratează promovarea directă, va disputa un baraj cu formaţia de pe locul 14 din Liga 1, ocupat în acest moment de Dinamo.