Explicația victoriei de pe terenul rivalei pentru Iulian Cristea: „Asta a fost cheia”

Fundașul celor de la FCSB a tras concluziile după ce el și coechipierii din defensivă s-au descurcat mult mai bine în fața CFR-ului decât la precedentele două întâlniri directe, din sezonul regular.

Campioana a marcat 7 goluri în cele două jocuri, victorie cu 4-1 pe teren propriu și remiză, 3-3, în deplasare. A fost de altfel primul meci dintre ultimele cinci directe în care apărarea roș-albaștrilor a rămas impenetrabilă.

„A fost un meci greu, ne așteptam, orice meci cu CFR este un meci strâns, în care se poate întâmpla orice. Noi am venit astăzi foarte montați, am știut ce avem de făcut și am reușit să câștigăm. Nu am avut multe probleme, dar am făcut un joc defensiv foarte bun. A fost o victorie foarte frumoasă, mai ales că a fost împotriva lor. Ne bucurăm că am reușit să micșorăm distanța”, a transmis fotbalistul venit de la Gaz Metan la finalul întâlnirii de aseară.

Dacă la începutul play-off-ului diferența dintre rivalele la titlu era de 7 puncte, ea s-a micșrat acum la doar două lungimi înaintea returului părții secunde a Ligii 1.

„Sunt meciuri foarte grele. Noi am pierdut cu Craiova, și ei au pierdut cu Craiova. Acum am reușit să câștigăm, dar sunt meciuri foarte strânse și pentru noi urmează partide foarte grele, deplasare la Farul, la Voluntari, la Craiova. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și ne dorim să fim pe primul loc. Cheia noastră în această seară a fost echipa, forța grupului, suntem uniți și sper să continuăm pe acest drum”, a mai punctat Cristea.