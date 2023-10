Explicațiile lui Elias Charalambous după egalul cu ”U” Cluj: ”Nu a fost rezultatul pe care l-am vrut!”

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia U Cluj, în ultimul meci al etapei a 11-a din Superligă.

La finalul partidei Elias Charalambous a oferit mai multe declarații.

Antrenorul nu a părut mulțumit de faptul că echipa lui a pierdut două puncte.

”Nu a fost rezultatul pe care l-am vrut. V-am spus că va fi greu. În prima repriză, nu am fost cum trebuia. Marea problemă a fost că nu am controlat jocul. Le-am lăsat spații mari. În repriza secundă, am încercat să reparăm greșelile, dar nu am avut control. Am avut șanse, dar când nu marchezi e posibil să încasezi. Ne-a costat cele trei puncte. Trebuie să devenim mai buni. Mă gândesc la următorul meci, care va fi în cinci zile. Trebuie să muncim și să continuăm.

Nu e vorba doar despre doi jucători. Trebuie să fim mai concentrați. Nu am făcut un meci bun. Nu am fost suficient de buni. Trebuia să avem mai multă posesie. Va trebui să ne descurcăm mult mai bine. Știm că nu am jucat cum ne doream. Când jocul începe, nu te gândești la adversari. Nu a fost o zi bună. Suntem oameni și facem greșeli. A fost vina tuturor. În fotbal, când nu ești într-o formă bună, nu poți câștiga. Chiricheș se recuperează, dar vom vedea cum se simte!”, a spus Charalambous la finalul meciului.