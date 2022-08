Explicațiile lui MM Stoica după egalul cu Hermannstadt: ”Când tu joci în Norvegia si vii la 7 dimineaţa acasă, e chiar explicabil!”

FCSB a înregistrat a patra remiză în acest sezon al Superligii, terminând la egalitate cu FC Hermannstadt, 2-2, pe Arena Națională, în etapa a 7-a.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 21 prin Butean, iar Dawa a egalat în minutul 34, cu un șut sub transversală, din întoarcere, de la marginea careului mare. S-a făcut 2-1 pentru FC Hermannstadt în minutul 65, când Paraschiv a reluat cu capul, tot sub transversală, mingea venită din corner.

Scorul final a fost stabilit de Endjouma, în minutul 90+2. Acesta a primit o pasă lungă de la Dawa, l-a depășit pe Byeatn din preluare, dupoă care a șutat pe jos la colțul lung. La o zi după meci, MM Stoica a oferit mai multe explicații.

”Când tu joci în Norvegia si vii la 7 dimineaţa acasă, e chiar explicabil!”

”Nu sunt supărat, dar se vedea clar că aveam probleme. Am văzut la CFR şi ne aşteptam. Chiar eram foarte preocupat dacă se rezolvă sau nu Compagno. Am incredere că poate să fie extrem de important. La cate greşeli s-au făcut ieri individuale, nu am văzut atât de multe niciodată. Explicaţia? Când tu joci în Norvegia si vii la 7 dimineaţa acasă, e chiar explicabil.

Noi acum nu am putut să ne facem deplasările cum am vrut pentru că nu aveam zboruri disponibila cum am vrut noi. Ne-am lovit de problema asta. A fost echipă de fotbal din Slovenia, care la 2 dimineaţa au găsit daor transport si au plecat la 8 seara înainte de meci. Au fost 18 ore în aeroport. Sunt nişte probleme şi ce pot să faci? Euforia calificării nu ai cum să o ştergi aşa repede!”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.