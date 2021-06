Farul lui Hagi, primele trei transferuri! „Îmi place să resuscitez jucători!”

Gheorghe Hagi a anunţat şi primele trei transferuri reuşite de Farul Constanţa! Revenit pe banca tehnică, Hagi mizează pe doi internaţionali de tineret.

Dorit şi de Rapid, Adi Petre a semnat cu Farul! Hagi l-a adus şi pe Larie, fundaş crescut de Viitorul, dar mizează şi pe un portar tânăr în noul sezon.

”Am luat cel mai bun portar, după părearea mea, pe Aioani. Are 21 de ani, e născut în 1999. Va fi unul dintre portarii echipei naționale în doi ani. Trebuie să-l aducem acolo. Avem mare încredere în el, de aceea i-am lăsat să plece pe Căbuz și pe Cojocaru. Ambii erau foarte buni, voiau să joace, concurența era prea mare, așa că am decis că e mai bine pentru ei să plece. Am luat un fundaș central care s-a format la Farul (n.r. Ionuț Larie). Se apără bine, e bine poate cel mai bun la construcție din Liga 1. L-am luat pe Adi Petre, e născut 1998, e vârful echipei naționale de tineret. Mie îmi place să resuscitez jucători, mă înham la acest lucru, vrea să-l fac să dea goluri” – a explicat antrenorul Farului Constanţa.