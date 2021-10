Farul, nemulţumire după amânarea meciului cu FCSB! Popescu: „Anul trecut nu s-a putut, acum se poate!”

Farul Constanţa a reacţionat după anunţul făcut de LPF în privinţa amânării meciului cu FCSB. Preşedintele Gheorghe Popescu a contestat decizia Ligii.

Fostul internaţional acuză lipsa de temei regulamentar a amânării meciului. Popescu le-a reaminit oficialilor LPF şi de o situaţie similară în care celor de la Viitorul nu li s-a oferit soluţia amânării partidei. S-a întâmplat în sezonul trecut, la un meci al echipei lui Gheorghe Hagi cu Poli Iaşi.

„V-am spus și în cursul zilei de ieri că indiferent care vă fi decizia Ligii, vă fi respectată de clubul nostru. Noi ne-am fi așteptat că decizia să fie aceea de a juca, pentru că o situație asemănătoare, de fapt identică, am avut-o și noi la Iași anul trecut, jucătorii erau accidentați sau infectați cu COVID, dar am jucat. Înaintea meciului am solicitat și noi amânarea, pe motive identice cu cele pe care le-a invocat FCSB.

Anul trecut nu s-a putut, anul ăsta se poate. Eu am sperat că decizia să se ia pe bază de regulament, nu există un articol care să permită unei echipe care are accidentări multe să amâne meciul, dar aceasta este decizia Ligii și noi o vom respecta.

Nu mai vorbesc de explicații, era normal să dea o explicație. Repet, nu există nicio parte de regulament pentru decizia pe care au luat-o. Dar, asta e decizia, ne vom subordona ei. Nu am luat nicio decizie, dar puțin probabil că o vom ataca. Nu e problemă, sunt convins că Gică avea un plan pe care îl va pune în practică începând de astăzi”, a spus Gică Popescu, potrivit Digi Sport.

LPF a anunţat că meciul dintre Farul şi FCSB se va disputa pe 4 noiembrie. Infectările cu Covid-19 şi accidentările din lot au adus FCSB în imposibilitatea de a se prezenta cu un lot de 13 jucători la ora meciului.