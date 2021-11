Fatih Terim mută Liga 1 în Turcia! Galatasaray vrea să transfere în iarnă alți doi fotbaliști de la FCSB

Formația Cim Bom Bom pare că este mulțumită de randamentul lui Moruțan și Cicâldău, iar antrenorul Fatih Terim a pus ochii pe alți doi tricolori!

Galatasaray este recunoscută pentru relația foarte bună pe care o are cu jucătorii români, încă de pe vremea lui Gică Hagi și Gică Popescu, considerați doi fotbaliști simbolici pentru formația din Istanbul. În acest an, turcii i-au adus pe Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan, însă potrivit presei din țara semilunei, Fatih Terim nu are de gând să se oprească aici.

Jurnaliștii turci de la Sabah notează că Galatasaray a pus ochii și pe Octavian Popescu și Ianis Stoica, jucătorii în care Gigi Becali își pune cele mai mari speranțe în momentul de față. Aceștia se află în capul listei de achiziții a lui Terim, care este decisă să renunțe la mai mulți fotbaliști importanți în această iarnă.

Rămâne de văzut însă dacă tranzacțiile dintre cele două părți vor ajunge la o finalitate în perioada următoare, asta deoarece este bine cunoscut faptul că afaceristul din Pipera vrea să obțină sume record în schimbul tinerelor sale talente.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt. 4 goluri în 14 meciuri a reușit jucătorul în vârstă de 18 ani în acest sezon pentru FCSB.

De cealaltă parte, Ianis Stoica este cotat la 450.000 de euro în momentul de față. 5 reușite și un assist în 13 partide sunt cifrele celui de-al doilea fotbalist de perspectivă pentru gruparea roș-albastră.