FC Argeș a lămurit situația lui Eugen Neagoe: „Asta să fie foarte clar pentru toată lumea”

Echipa FC Argeș avea obiective îndrăznețe la începutul sezonului, oficialii clubului anunșând că iau în calcul doar promovarea directă.

Eugen Neagoe rămâne antrenorul celor de la FC Argeș

Echipa din Trivale a retrogradat în Liga 2 la finalul ediției trecute de campionat, după ce a pierdut barajul cu Dinamo. Numai că evoluțiile din acest campionat au fost modeste.

Cu o etapă înaintea încheierii sezonului regulat, FC Argeş se află pe locul 16, cu doar 21 de puncte.

S-a vorbit și despre demiterea antrenorului Eugen Neagoe și plecarea lui la Petrolul, echipă care nu mai tehnician după ce Florin Pîrvu „s-a mutat” la FC Voluntari.

Viorel Tudose, principalul finanţator al lui FC Argeş, a anunțat, însă, că Neagoe rămâne la echipă. „Primarul Gentea a fost de acord ca eu să gestionez situaţia lui Neagoe, deoarece eu l-am adus, iar din punctul meu de vedere lucrurile stau în przent aşa cum vă spun eu.

Am discutat cu el și se pregătea de antrenament. Vineri se intră în cantonament pentru meciul cu Reşiţa.

Domnul Neagoe nu mi-a solicitat oficial rezilierea de contract şi mi-a spus că dacă este cazul să plece de la FC Argeş eu voi afla primul şi o să fiu primul informat cu tot ceea ce trebuie. Asta să fie foarte clar pentru toată lumea”, a transmis Tudose.

Oficialii lui FC Argeș spuns că puține echipe din Superligă își permit să achite clauza de reziliere a lui Eugen Neagoe

După ultima etapă din sezonul regulat, echipele de pe locurile 7-20 vor fi împărțite în două grupe, iar formațiile de pe ultimele două poziții vor retrograda directe.

Avantajul celor de la FC Argeș este numărul mic de puncte adunat de cele clasate după ea: CS Tunari are 16p, Unirea Dej are 13p, FCSM Alexandria are 8p, iar Progresul Spartac doar 1p.

„Nu m-a căutat nimeni de la Petrolul ca să discutăm despre acea clauză de reziliere. E treaba Petrolului ce face. Să se înţeleagă cei de la Petrolul cu Neagoe, că apoi el ştie ce are de făcut dacă doreşte să reziliem contractul.

Sunt clauze bine stabilite între noi şi dânsul pentru rezilierea contractului. Şi să vă mai spun ceva: multe echipe din prima noastră ligă nu îşi permit luxul să îi plătească clauza de reziliere a contractui lui Neagoe.

Eu am spus încă de la conferinţa de prezentare a lui Neagoe că cele două părţi nu se pot despărţi aşa de uşor. Contractul este făcut beton.

Ca să fie clar pentru toată lumea, Neagoe nu poate pleca de la FC Argeş fără ca noi să ne înţelegem şi să ne dăm acordul.

Am mână liberă să gestionez această situaţie, cu toate că sunt conştient că dragoste cu forţa nu se poate. Însă, totodată eu trebuie să acţionez pentru binele clubului şi voi încerca să fac acest lucru”, a mai precizat Tudose, conform Prosport.