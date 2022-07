FC Argeș blochează transferul lui Ișfan la Craiova: „Nu stăm noi să luăm acum rezervele lui Rotaru!”

Cristian Gentea, primarul Piteștiului, dorește să obțină o sumă importantă de bani pentru Ișfan. Pe urmele tânărului jucător se află și Universitatea Craiova, dar și FCSB.

Deși Craiova s-ar fi înțeles cu cei de la FC Argeș pentru transferul lui Ișfan, Cristian Gentea s-ar fi răzgândit. Acesta a transmis și un discurs manifest la adresa lui Mihai Rotaru.

„Nu stăm noi să luăm acum rezervele lui Rotaru în locul lui Ișfan!”

„Ce să caute Ișfan la Craiova? Nu e transferabil. Nu am discutat cu domnul Rotaru, dar nici nu stăm noi să luăm acum rezervele lui Rotaru în locul lui Ișfan! Nu are Craiova ce jucător Under 21 să ne dea nouă. Păi, luăm rezervele lor Under 21? Păi, ce facem acum? Ne slăbim singuri echipa?

Toată vara ne-am antrenat cu Isfan și nu avem să punem în locul lui niciun alt jucător de valoare. Am vorbit cu băiatul, iar el mi-a spus că nu are de gând să plece la Craiova. Dacă Marian Copilu a fost la meciul nostru cu UTA, asta nu însemană că Isfan și pleacă la Craiova. Noi am fost doar o gazdă bună pentru dânsul. De la Gigi Becali nu am primit nicio ofertă oficială de transfer. Și oricum, vă repet, în acest moment Isfan nu e transferabil”, a declarat primarul Piteștiului, pentru ProSport.

Becali, pus pe transferuri după calificarea contra celor de la Saburtalo!

„Pe toți îi iau! Safranko, Ișfan, Miculescu. Costă 1,7 milioane? Scade un milon. Am ridicat de la 500.000 la 700.000 de euro. Nu, în seara asta m-am hotărât. Cheia este la tatăl copilului.

Dacă el face presiune, lăsați băiatul, joacă în cupele europene, joacă și titular din prima, joi îl vedem la televizor. Dan Nistor, nu cred”, a declarat Gigi Becali, pentru cei de la Digi Sport.