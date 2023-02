FC Argeș simte fiorul Ligii 2: „Suntem dezamăgiţi! Din păcate, toată lumea e vinovată”

Echipa FC Argeș a fost învinsă acasă, 1-2, de FCSB, în Etapa a 27-a din Superligă, iar portarul Cătălin Straton ia în calcul retrogradarea.

„Este frustrant, greu! Suntem dezamăgiţi”, a recunoscut Cătălin Straton

Venit în vară la FC Argeș, de la FCSB, portarul Cătălin Straton a fost integralist în ambele meciuri cu gruparea roș-albastră. A primit în total 5 goluri, iar după partida de duminică admite că echipa din Trivale ar putea retrograda.

„Este frustrant, greu, dar nu avem altă soluţie decât să mergem înainte. Sper să vină şi victoriile. Suntem dezamăgiţi, nu am făcut meci rău, deşi FCSB a avut multe ocazii.

Nu ştiu dacă un egal era echitabil, dar ne-am dorit mult un rezultat pozitiv cu ei. Sunt dezamăgit de tot. Am ajuns la vârsta la care nu sunt foarte fericit când am multe şuturi apărate, aş prefera să nu am şi să câstigăm cu 1-0.

La acel gol, el a venit pe respingere, nici nu ştiu cum a fost. Nu e aşa important ce am salvat şi cum am salvat, dar trebuie să facem ceva pentru că nu suntem pe drumul cel bun, trebuie să remontăm, nici nu ştiu să explic”, a declarat el după meci.

„Nu cred că suntem cei mai slabi din Liga 1”, consideră Cătălin Straton

FC Argeş ocupă locul 14, cu 26 de puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt, echipa clasată un loc mai sus, 13. Echipa antrenată de Marius Croitoru va juca în ultimele etape din retur cu Universitatea Craiova, FC Voluntari (de fiecare dată în deplasare) și Petrolul (acasă).

„Sperăm să ne revenim, nu cred că suntem cei mai slabi din Liga 1. Din păcate, toată lumea e vinovată. Da, e mai greu să te baţi la retrogradare, pentru că te duci în Liga 2.

Când te baţi la titlu, nu poţi decât să te duci pe locul 2 şi totuşi ai o bucurie că joci în cupele europene.

Trebuie să rămânem o familie, să rămânem uniţi. Vreau doar să mă duc acasă şi să facem noi analiza la ce s-a întâmplat. Stafful sigur ştie ce are de făcut”, a mai spus Straton.