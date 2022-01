Sezonul de coșmar continuă pentru FC Barcelona! Dani Alves a revenit cu stil în La Liga, dar insuficient

Trupa pregătită de Xavi venea la Granada cu gândul de a obține toate cele trei puncte puse în joc. Totuși, lucrurile nu au mers conform planului.

Luuk de Jong a deschis scorul. Prima oară reușita a fost anulată pentru un ofside, dar al doilea gol a fost valabil, în minutul 57. A venit din pasa lui Dani Alves, cel care a semnat din postură de jucător liber de contract.

A fost prima pasă de gol a brazilianului ajuns la 38 de ani din mai 2016, atunci când pasa decisiv pentru ultima dată în campionatul iberic, tot într-un meci cu Granada. Fundașul dreapta a bifat astfel assist-ul cu numărul 102 la Barcelona.

Dani Alves gets his 102nd assist with Barcelona.

Still providing the goods at 38 years old 🍷 pic.twitter.com/c6o6s7GLqY

