FC Botoșani a făcut anunțul despre stadionul echipei

La Stadionul celor de la FC Botoșani au fost demarate lucrările de mentenanță la suprafața de joc, a anunțat site-ul oficial al echipei.

Așa cum anunța la începutul acestei săptămâni într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului, finanțatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, în această perioadă se vor face în primă fază lucrări la gazon, urmând ca ulterior să fie mutate și vestiarele.

„Am o relație corectă cu domnul primar, Cosmin Andrei. Avem multe de făcut pentru acest oraș, județ, iar Stadionul este un punct foarte important. Acum nu poate fi vorba de un stadion nou. Părerea mea. La ce buget are România astăzi, e foarte greu. Am o relație foarte bine cu domnul președinte al României, cu toți oamenii din Guvern și ar fi culmea ca eu să spun << haideți să facem stadion la Botoșani, când țara chiar are o problemă de deficit >>. Pe de altă parte, vom munci anul acesta să promovăm acest proiect al nostru să fie până la un contract de finanțare. Dacă noi suntem atenți acum, că țara nu moare, cu o guvernare bine chibzuită, cu domnul Ilie Bolojan prim ministru și cu domnul Nicușor Dan președinte, vom primi o foarte mare încredere internațională. Vom fi jumătate de an, un an poate cu cureaua strânsă, după care cu siguranță vor fi mai mulți bani și vom putea intra în normalitate. Dacă acum eram în normalitate, eu vă garantam că începeam ceva spectaculos la Stadionul Municipal…Acum vă spun ce vreau să facem anul acesta la Stadion. În primul rând e vorba de gazon. El pare ok și nu vom mai face intervenții radicale, va fi doar o metenanță. Al doilea obictiv îl reprezintă vestiarele. Trebuiesc mutate. E și un lucru care ține de civilizație. Vin oaspeții la noi, ca într-o casă părăsită, și dă urât de tot. Și așa drumul până la Botoșani e lung și îi hurducă tare, și mai e și stadionul care arată ca naiba, că stadion ca al nostru mai are doar Iași, dar e un pic mai cochet ca al nostru. Stadion cu o imagine de ansamblu, mai vechi ca al Botoșaniului nu are nimeni în SuperLigă”, a declarat Valeriu Iftime într-un interviu pentru site-ul oficial al FC Botoșani.

Lucrările care vor fi făcute la terenuri în perioada următoare:

-aerare cu extragere și colectare reziduri organice (Stadion Municipal, Stadion Mecanex, Stadion Victoria);

-carotare (extragere din pământ) – (Stadionul Municipal);

-recoltarea carotelor – (Stadionul Municipal);

-supraînsămânțare – (Stadion Municipal, Stadion Mecanex, Stadion Victoria);

-înnisipare – (Stadion Municipal, Stadion Mecanex, Stadion Victoria);

-verti-drenare (decompactare)- (Stadion Mecanex, Stadion Victoria);

-încorporarea nisipului (Stadion Municipal, Stadion Mecanex, Stadion Victoria);

-fertizilare (Stadion Municipal, Stadion Mecanex, Stadion Victoria);