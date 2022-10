FC Botoșani a realizat un nou transfer! Fundașul de națională adus de echipa moldavă!

FC Botoșani a decis să se întărească în compartimentul defensiv în urma ultimelor partide fără victorie. Moldovenii au adus un fundaș central francez.

Mai exact, Botoșani l-a transferat pe Kassim M’Dahoma, internațional din Insulele Comore, în vârstă de 25 de ani.

Fundasul central in varsta de 25 de ani, Kassim a jucat in Liga a 3-a franceza si are 23 de selectii la nationala Insulelor Comore.