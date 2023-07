FC Botoșani a refuzat 3 oferte pentru Sebastian Mailat: „De aceea nu s-a făcut mutarea”

Golgeterul lui FC Botoșani din sezonul trecut, Sebastian Mailat, rămâne la gruparea moldavă și în viitoarea ediție de campionat.

Zalghiris Vilnius a oferit 500.000 de euro pe Sebatian Mailat, dar FC Botoșani a cerut 1 milion de euro

Autor a 16 goluri în cele 36 de meciuri de campionat în care a jucat, plus încă unul în Cupa României, atacantul a fost dorit de mai multe echipe din afara țării, dar patronul Valeriu Iftime a ținut la preț.

„Mailat are o mică problemă medicală, musculară cred, pentru că după ultimul amical din cantonament a simțit ceva și a ieșit. Nu știu care e situația lui în acest moment.

Am avut o ofertă din Lituania pentru el, dar a căzut transferul. Nu am fost de acord cu suma și asta a fost. A fost interes pentru el și din liga a doua din Franța, din Ungaria și aceasta, din Lituania.

Singura ofertă scrisă a fost din Lituania, din Liga 1 nu am avut nimic. Prețul e un milion de euro, ne-am mai gândit, depinde mult și de oferte. Cine dă un milion, îl ia! Din Lituania am avut 600.000 de euro, am cerut un milion și de aceea nu s-a făcut mutarea”, a spus Iftime la pentru sport.ro.

Mailat are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României, toate cu CFR Cluj, la care a jucate între 2017 și 2021.