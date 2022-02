FC U Craiova 1948, cu capul sus după remiza cu FCSB: ,,Mulţi nu au crezut că putem”

FC U Craiova 1948 a reuşit pe Naţional Arena un rezultat la care foarte puţini se aşteptau înaintea jocului cu FCSB. 2-2 s-a terminat partida cu ,,roş-albaştrii”.

Golurile partidei au fost reuşite de către Claudiu Bălan, în minutul 41 al jocului, Răzvan Oaidă, în minutul 66, William Baeten, în minutul 76 şi Claudiu Keşeru, în minutul 90+2 din penalty.

După ce a marcat superb din lovitură liberă, William Baeten spune că rezultatul de egalitate a fost obţinut muncind, dar după acest joc singurul lucru cu care rămân el şi colegii săi este punctul obţinut.

,,Avem sentimente împărţite, a fost un meci dificil, greu. Am avut 2-1 spre final, am muncit greu. Trebuie să văd imaginile. Cu punctul ăsta rămânem împreună. Mulţi nu au crezut că o putem face. Mulţumim fanilor. Ne-am pierdut un pic în ultimele minte.

Am vazut mult spaţiu acolo. Îmi pare bine că am ajutat echipa cu acest gol. Poate că portarul n-a văzut mingea. Sper să ajut echipa în fiecare meci. Am muncit şi-n atac, şi-n apărare.”, a declarat William Baeten, la finalul jocului cu FCSB.

FCSB n-a profitat de remiza CFR-ului cu CS U Craiova

FCSB nu a profitat astfel de remiza CFR-ului cu CS U Craiova, scor 1-1. Dacă ar fi câştigat cu FC U Craiova 1948, trupa patronată de Gigi Becali se apropia la 6 puncte de liderul Ligii 1.

După acest rezultat cu oltenii, FCSB păstrează distanţa de opt puncte faţă de liderul CFR. ,,Roş-albaştrii” au acumulat 52 de puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 a ajuns la 23 de puncte în campionat, în 24 de etape disputate