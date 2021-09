FC Voluntari, pe podium în Liga 1! Secretul lui Tamaş: „banii la zi!”

Gabriel Tamaş a vorbit după victoria cu Rapid în urma căreia FC Voluntari a urcat pe podium în Liga 1.

Echipa lui Liviu Ciobotariu a ajuns la patru victorii consecutive în campionat cu Tamaş lider al defensivei.

„A cincea victorie, ne bucurăm foarte mult, cu toate că am suferit în joc. Ăsta este fotbalul, câteodată trebuie să şi suferi, e bine că am luat punctele la sfârşitul jocului. Nu pot să spun că i-am dominat, dar ne bucurăm mult că am luat punctele şi sper să continuăm tot aşa. Noi, ca şi obiectiv, am avut şi va rămâne acela de a nu avea emoţii la final de campionat, cum a fost anii trecuţi” – a declarat fundaşul în vârstă de 37 de ani.

Tamaş a vorbit şi despre posibilitatea unei reveniri surpriză în echipa naţională.

„Nu vreau să discut de echipa naţională, am spus-o şi o repet, bravo celor de la Federaţie că încearcă să schimbe generaţiile, sper să îi ajute Dumnezeu să aibă rezultate cât mai bune. Noi dacă vom fi chemaţi, sau dacă vor avea nevoie de serviciile noastre o să spunem prezent. Dar v-am spus, cred că şi Cristi (n.r.: Săpunaru) e de aceeaşi părere, cum am schimbat noi o generaţie, au urmat alţii să ne schimbe pe noi” – a mai spus Tamaş.

În următoarea etapă din Liga 1 FC Voluntari va juca acasă cu Farul, duminica viitoare, de la ora 16:00.