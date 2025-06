FCSB află cu cine ar putea juca în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Ce echipe sunt pe lista scurtă

FCSB a aflat, ieri, că va juca în primul tur al preliminariilor pentru Liga Campionilor cu Inter Club d’Escaldes, campioana din Andorra. În mod normal, nu ar trebui să fie nicio problemă.

Miercuri, de la ora 13:00, la Nyon, FCSB își află adversara din turul al doilea preliminar al celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

FCSB va da peste una dintre câștigătoarele următoarelor duble:

FC Virtus AC 1964 (SMR) vs HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

KuPS Kuopio (FIN) vs FC Milsami Orhei (MDA)

The New Saints FC (WAL) vs KF Shkëndija (MKD)

Shelbourne FC (IRL) vs Linfield FC (NIR)

Dacă FCSB pierde în turul 2 al UCL, atunci merge în turul 3 al preliminariilor Europa League. Și va fi cap de serie până în faza grupei. Dacă e eliminată și din turul 3 al EL, merge în play-off-ul Conference League.