FCSB își dă restart la meciul cu Rapid: „Obiectivul nostru e să câștigăm campionatul”

Echipa FCSB a fost distrusă în Grupa B din Conference League, iar Andrei Cordea spune că obiectivul este câștigarea campionatului.

„Anul viitor sperăm să fie mult mai bine”, este optimist Andrei Cordea

FCSB este, pe gârtie, cea mai slabă echipă care a jucat în acest sezon în grupele Conference League. Echipa antrenată mai întâi de Nicolae Dică și, ulterior, de Mihai Pintilii, a obținut 2p în 6 meciuri, având un golaveraj inimaginabil: 3-18.

Cu toate acestea, atacantul Andrei Cordea este convins că FCSB își poate reveni. „Am picat într-o grupă grea, am încercat să trecem mai departe, nu am putut, acum ne rămâne campionatul și trebuie să ne concentrăm acolo.

Noi am încercat să jucăm și să ne facem treaba cât mai bine. Am intrat entuziasmați, ne doream foarte mult să trecem, din păcate nu am reușit. Era primul an european pentru mulți dintre noi, anul viitor sperăm să fie mult mai bine.

West Ham este o echipă puternică, nu au fost chiar toate rezervele, au jucat și jucători buni, rezervele care au jucat au încercat să își facă treaba cât mai bine pentru a rămâne la prima echipă”, a declarat jucătorul după ultimul dezastru, 0-3 pe Arena Națională cu West Ham.

„Obiectivul nostru e să câștigăm campionatul”, insistă Andrei Cordea

Pentru FCSB urmează meciul de campionat din Etapa a 17-a, împotriva Rapidului. Partida are loc dumincă, pe Arena Națională, de la ora 21:00. În acest moment, Rapid este pe locul 2, cu 32p, la 5 de liderul Farul, iar FCSB ocupă poziția a 7-a, cu 20p și 2 meciuri mai puțin.

„Ne dorim foarte mult să batem Rapidul și să ne dăm un restart. Jucăm acasă, în fața suporterilor noștri și avem o echipă foarte bună. Alături de Pintilii cred că vom pregăti foarte bine meciul.

Normal, obiectivul nostru e să câștigăm campionatul. La Steaua s-au schimbat deja 5 antrenori, dar Pintilii a rămas, ne-a încurajat mereu, el a fost omul care ne-a ajutat mereu când am avut nevoie și a făcut-o bine”, a mai precizat jucătorul.

Cordea regretă demisia lui Nicolae Dică. „A ținut vestiarul bine, nu au fost probleme. Chiar ne pare rău că a plecat atât de repede, nu ne așteptam. Ne doream să rămână alături de noi”, a încheiat Cordea.