FCSB joacă cu West Ham fără așteptări: „Contează doar plăcerea jucătorilor şi buna dispoziţie”

Echipa FCSB va întâlni formația engleză West Ham, joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională, în ultima etapă a Grupei B din Conference League.

Mihai Pintilii susține că jucătorii de la FCSB trebuie să-i mulțumească pe fanii prezenți la meciul cu West Ham

Niciuna dintre formații nu are vreo miză în acest meci, decât cea financiară. West Ham nu mai poate pierde locul 1, deoarece are un avans de 9p față de Silkeborg. La rândul ei, FCSB nu are cum să urce în clasament, deoarece, dacă ar egala la puncte Anderlecht, ar fi dezavantajată de rezultatele directe.

Mihai Pintilii, tehnicianul care pregătește FCSB după demisia lui Nicolae Dică, a afirmat că jucătorii trebuie doar să-i mulţumească pe fanii care vor fi prezenţi joi seara pe Arena Naţională.

„Ne aşteaptă un joc cu o echipă despre care nu mai are rost să vorbim. Contează doar plăcerea jucătorilor şi buna dispoziţie. Sper să facem un meci bun. Nu cred că trebuie să ne aşteptăm la un joc anume, băieţii îşi vor face plăcerea, cu o atitudine bună.

E un meci important, cu echipă bună. Noi trebuie doar să mulţumim suporterii care vin la stadion. Nu au presiune, nu au nimic.

Este un ultim meci, cu o echipă foarte bună şi îşi pot etala şi ei valoarea în faţa unor jucător mai valoroşi, teoretic, pe hârtie”, a declarat el într-o conferinţă de presă.

Mihai Pintilii susține că nu e pregătit să fie antrenor principal la FCSB

Pintilii a comentat şi plecarea lui Dică, recunoscând că nu e pregătit să preia conducerea băncii tehnice. „Asta a fost situaţia, e decizia lui, i-o respectăm, îi mulţumim. Am avut ce să învăţ de la el. Eu sunt aici, sper să se găsească cea mai bună soluţie pentru următoarea perioadă şi mergem înainte. Eu încă nu sunt pregătit pentru asta.

Sunt aici interimar pentru meciul acesta, sau nu ştiu, vom vedea. Eu sunt aici doar să ajut, sper să avem un meci bun şi să iasă bine, suporterii să aibă parte de un meci de calitate. Vom vedea, cine va veni va fi bine primit. Indiferent că este Liviu Ciobotariu sau altcineva.

Nu cred că a venit cineva aici şi nu a fost ajutat sau respectat. Nu e plăcut să schimbi atâţia antrenori, dar nu este decizia noastră, este decizia conducerii, nu e o situaţie plăcută. Oricine ar fi, clubul ăsta tot trebuie să meargă înainte. E clar că ne afectează, se vede şi în jocul lor, dar asta e decizia conducerii”, a adăugat Pintilii.