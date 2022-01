FCSB, pas greșit în primul meci din 2022! Ultima repetiție înaintea duelului cu CFR Cluj

Gruparea roș-albastră a disputat primul joc din noul an, în compania celor de la CS Mioveni, încheiat la egalitate, scor 0-0!

FCSB a început cu o remiză anul 2022, astfel că elevii lui Toni Petrea nu au putut trece de Mioveni, ocupanta locului 12 din Liga 1. Partida s-a disputat în incinta Centrului Național de Fotbal Buftea și a reprezentat singurul meci de pregătire al bucureștenilor înainte de reluarea campionatului.

Pentru partida de astăzi, vicecampioana României a aliniat următoarea echipă de start: 99 Andrei Vlad – 23 Ovidiu Popescu, 17 Iulian Cristea, 4 Andrei Miron, 6 Denis Haruț – 8 Adrian Șut – 26 Răzvan Oaidă, 27 Darius Olaru (cpt) – 9 Octavian Popescu, 28 Claudiu Keșeru, 7 Florinel Coman.

Pe banca de rezerve a roș-albaștrilor s-au aflat Cătălin Straton, Alexandru Maxim, Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Florin Tănase, Ianis Stoica, Andrei Burlacu, Valentin Gheorghe, Andrei Tănasă, Matei Tănasă, Risto Radunovic și Andrei Cordea.

„Avem doar un singur joc de pregătire (n.r. – cu CS Mioveni), ținând cont de faptul că perioada de pregătire e foarte scurtă și oricum nu am putut face tot ce mi-aș fi dorit. Am considerat că un meci este suficient, contează și nivelul fizic la care vor fi jucătorii. Am încercat să ne punem la punct fizic până la începerea campionatului.

Cred că avem un lot echilibrat, jucători care oricând pot face parte din primul «11», nu avem anumite posturi deficitare. Îmi doresc doar să avem jucătorii sănătoși, să nu se accidenteze, să se poată pregăti și să joace foarte bine”, spunea Toni Petrea.