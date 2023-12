FCU 1948 Craiova caută prima victorie în deplasare după 3 luni: „Putem să bătem pe oricine”

Echipa FC U Craiova 1948 joacă mâine, în deplasare, cu FC Voluntari, de la ora 17:00, în primul meci al etapei a 19-a a Superligii.

„Putem să bătem pe oricine”, spune Giovanni Costantino, înainte de FC Voluntari – FCU 1948 Craiova

Formația olteană a câștigat doar două meciuri în deplasare în acest sezon, ambele cu 1-0. În etapa a 4-a învingea FC Botoșani, iar în a 9-a trecea de Dinamo.

De la acest ultim succes se împlinesc mâine exact 3 luni, dar antrenorul italian Giovanni Costantino este convins că poate fi repetat.

„FC Voluntari vine după o victorie cu Rapid, este foarte periculoasă acasă. Și noi venim după un meci bun, va fi dificil, dar suntem pregătiți pentru asta. Au avut două zile în plus față de ultima partidă, sperăm că ne vom recupera bine.

Nu au pierdut de mult timp, sunt într-o formă bună fizică și mentală. Le-am spus mereu jucătorilor că trebuie să ne focusăm pe ce avem de făcut, așa putem să bătăm pe oricine, chiar și pe FCSB.

Când am ajuns aici lucrurile nu erau într-o direcție bună, portarii nu erau buni, apărătorii nu sunt buni, toată lumea a spus asta.

Am crezut foarte mult în echipă de când am venit, am crezut mai mult decât oricine. Am avut norocul de a avea jucători care muncesc din greu, din prima zi au fost dispuși să muncească”, a spus Costantino.