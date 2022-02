Federația de Fotbal a Poloniei nu vrea disputarea meciului cu Rusia, pentru calificarea la Cupa Mondială

Naționala de fotbal a Poloniei ar putea să nu mai dispute barajul pentru Cupa Mondială împotriva Rusiei, programat la 24 martie, la Moscova, din cauza invaziei Ucrainei de către trupele ruse, a anunţat, sâmbătă, preşedintele federaţiei poloneze pe Twitter.

„Destul cu vorba, este timpul să acţionăm. Din cauza escaladării agresiunii Federaţiei Ruse în Ucraina, echipa Poloniei nu intenţionează să joace meciul de play-off împotriva echipei Rusiei”, a scris Cezary Kulesza, adăugând că „este singura decizie corectă”.

No more words, time to act! Due to the escalation of the aggression of the Russian Federation towards Ukraine the Polish national team does not intend to play the play-off match against Russia. We are in talks with 🇸🇪 and 🇨🇿 federations to bring forward a joint statement to FIFA.

