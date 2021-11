Fericire de scurtă durată pentru Țicu: „Sărbătorim în seara asta. După, o luăm de la capăt”

Petrolul Ploiești a câștigat partida cu Concordia Chiajna, scor 1-0, și își păstrează poziția în fruntea clasamentului din Liga a 2-a.

La finalul celei de-a 12-a victorii consecutive în campionat, Valentin Ţicu a vorbit despre faptul că victoria obținută la meciul de pe ”Ilie Oană” a fost una muncită, greu de obținut.

Deși are o serie impresionantă, căpitanul formației pregătite de Nae Constantin rămâne cu picioarele pe pământ și consideră că el și colegii săi mai au mult de muncit până la promovare.

”A fost o victorie grea, muncită, am întâlnit o echipă bună, candidată la promovare, cu jucători buni individual, şi de aceea şi bucuria a fost pe măsură. Cred că am pus o presiune mai mare pe ei, în prima repriză am dominat clar jocul. În a doua repriză ne-am retras puţin, nu ştiu de ce. A venit acel gol din fază fixă, uneori fazele fixe pot debloca astfel de meciuri.

Sunt bucuros pentru victoria din seara asta, liniştit nu pot spune. Sărbătorim în seara asta, poate mâine, dar după aceea o luăm de la capăt să pregătim fiecare meci.

Aşteptăm suporterii alături de noi, aţi văzut şi dumneavoastră, am avut galerie din partea colegilor. E frustrant, avem stadion frumos, suporteri extraordinari şi nu putem fi alături de ei”, a declarat Țicu, la finalul victoriei cu Concordia Chiajna.