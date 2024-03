Final de săptămână cu meciuri tari: 3 dueluri de neratat programate pe 30-31 martie

În acest final de săptămână poți urmări câteva meciuri de top din marile campionate ale Europei. Cel mai interesant duel este cel dintre Manchester City și Arsenal Londra, o nouă bornă din lupta epică pentru câștigarea titlului din Premier League.

Dar tot în finalul acestei săptămâni se dispută și marele derby al Germaniei, dintre Bayern München și Borussia Dortmund. Echipele sunt ieșite din cursa pentru câștigarea titlului, dar spectacolul va fi cu siguranță prezent. Real Madrid are și ea un meci tare, contra celor de la Athletic Bilbao.

Se anunță așadar un final de săptămână interesant, care vine să completeze acțiunea din Superliga, unde poți urmări meciuri ca Farul – FCSB și Universitatea Craiova – Rapid.

În acest articol te invităm să descoperi prezentarea celor trei derby-uri de la finalul săptămânii. Iar ca bonus am inclus și trei ponturi pentru amatorii de pariuri sportive, cu cote preluate de la Unibet, unul dintre cei mai apreciați operatori de jocuri de noroc online din țara noastră.

Bayern München – Borussia Dortmund (sâmbătă, de la ora 19:30)

Cu siguranță nu este sezonul pe care fanii celor două echipe îl așteptau, dar un derby de o asemenea anvergură își păstrează importanța. În clasamentul din Bundesliga, Bayern München pare ieșită din cursa pentru titlu, fiind la zece puncte de Leverkusen. Dortmund stă și mai rău și este pe locul patru, la 20 de puncte de prima poziție.

Duelurile dintre Bayern și Dortmund ne-au oferit mult spectacol în istoria recentă. Ba chiar deplasările de pe Allianz Arena au fost de coșmar pentru Dortmund în ultima perioadă, mai ales că a suferit câteva înfrângeri la scor. Spectacolul pare a fi garantat, dacă ne uităm că în ultimele 9 partide dintre cele două s-au înscris de fiecare dată cel puțin patru goluri. Tot pe goluri poți să mizezi la Unibet, iar o selecție interesantă este că Ambele echipe vor marca în prima repriză, la cota 2.85. La victorie, Bayern are 1.43 să se impună, egalul are 5.60, iar victoria lui Dortmund are 6.10.

Manchester City – Arsenal (duminică, de la ora 18:30)

Un meci care cu siguranță nu trebuie ratat. Știm cu toții încărcătura derby-urilor din Anglia, iar miza de această dată este importantă. Cu o victorie, City va trece peste Arsenal în clasament. În acest moment, Arsenal ocupă primul loc, la egalitate cu Liverpool. City este pe trei, cu un punct mai puțin. Recent nu a reușit să o învingă pe Liverpool, iar meciul cu Arsenal va oferi noi răspunsuri.

E greu de anticipat un pronostic 1X2, dar calitatea ofensivă pe care cele două echipe o au în linia de atac ne sugerează un meci cu multe goluri. Unibet oferă cota 1.95 pentru selecția Ambele echipe marchează și Peste 2.5 goluri, astfel că o poți lua în calcul. La victorie, City are 1.89 să ia cele trei puncte, Arsenal are 4.10, iar egalul are 3.90.

Real Madrid – Athletic Bilbao (duminică de la 22:00)

Real Madrid va încerca să facă un nou pas în cursa pentru titlul din Spania, pe lângă parcursul din Champions League. Aflată deja la opt puncte de FC Barcelona, Real pare să defileze, iar meciul cu Athletic Bilbao se anunță interesant. Bascii sunt pe locul patru în clasamentul din La Liga, iar în acest sezon au făcut câteva meciuri bune.

Totuși, contra lui Real nu s-au descurcat prea bine în ultima perioadă. Echipa de pe Bernabeu a câștigat 5 din ultimele 6 meciuri de campionat. Mai mult, în 5 din ultimele 6 s-au marcat cel mult două goluri. Poți să mizezi că Real se va impune și se vor marca Sub 2.5 goluri, la cota 3.90. La victorie, Real are cota 1.58, egalul are 4.35, iar succesul oaspeților are 5.75.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.