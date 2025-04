Finala CM de snooker va fi condusă, pentru a doua oară în istorie, de o femeie

Bulgăroaica Desislava Bozhilova va arbitra, pentru prima dată în carieră, finala Campionatului Mondial de snooker de la Crucible.

Femeia în vârstă de 32 de ani va deveni prima femeie care oficiază finalei tuturor celor trei evenimente din Tripla Coroană, după ce în 2022 a arbitrat ultimul act al Mastersului și al Campionatului Marii Britanii.

Bozhilova a condus pentru priam dată meciuri din circuitul World Snooker Tour în 2012, la un eveniment organizat la Sofia, după care a avut o ascensiune fulminantă, devenind unul dintre cei mai respectați arbitri ai acestui sport.

Ea a fost delegată la o semifinală de Campionat Mondial în 2022, când Judd Trump l-a învins pe Mark Williams în joc decisiv, cu 17-16. Competiția organizată în foaierul pretigiosului teatru Crucible din Sheffield a început pe 19 aprilie, iar finala se joacă pe 4 și 5 mai.

„Sunt foarte încântată, am avut un sentiment uimitor când mi s-a dat vestea. De când am început să lucrez în snooker, am învățat totul de la arbitrii mai experimentați. Ei ne dau sfaturi și ne spun cum să ne îmbunătățim.

Există multă muncă în echipă și ne sprijinim reciproc. Este ceea ce mi-am dorit de mulți ani, a fost visul meu. Va fi diferit de orice altă finală, datorită atmosferei de la Crucible”, a spus Bozhilova, potrivit site-ului oficial.

Prima femeie care a arbitrat finale de Campionat Mondial a fost celebra Michaela Tabb, din Anglia, în 2009 (John Higgins – Murphy 18–9) și 2012 (Ronnie O’Sullivan – Ali Carter 18–11).

Arbitri precedentelor 48 de finale

1977 – John Smyth, 1978 – John Williams, 1979 – John Williams, 1980 – John Street, 1981 – John Williams, 1982 – John Smyth, 1983 – Len Ganley, 1984 – Jim Thorpe, 1985 – John Williams, 1986 – John Street, 1987 – Len Ganley, 1988 – John Williams, 1989 – John Street, 1990 – Len Ganley, 1991 – John Williams, 1992 – John Street, 1993 – Len Ganley, 1994 – John Williams, 1995 – John Street, 1996 – John Williams, 1997 – Alan Chamberlain, 1998 – Lawrie Annandale, 1999 – Colin Brinded, 2000 – John Newton, 2001 – Eirian Williams, 2002 – John Williams, 2003 – Jan Verhaas, 2004 – Paul Collier, 2005 – Eirian Williams, 2006 – Jan Verhaas, 2007 – Eirian Williams, 2008 – Jan Verhaas, 2009 – Michaela Tabb, 2010 – Eirian Williams, 2011 – Jan Verhaas, 2012 – Michaela Tabb, 2013 – Jan Verhaas, 2014 – Brendan Moore, 2015 – Olivier Marteel, 2016 – Paul Collier, 2017 – Jan Verhaas, 2018 – Brendan Moore, 2019 – Leo Scullion, 2020 – Marcel Eckardt, 2021 – Paul Collier, 2022 – Olivier Marteel, 2023 – Brendan Moore, 2024 – Paul Collier.