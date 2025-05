Finala Cupei României: CFR Cluj a primit trofeul. Louis Munteanu: Asta ne-am propus de la începutul campionatului

Echipa CFR Cluj a primit trofeul după câştigarea Cupei României, miercuri seară, la Arad, în urma victoriei cu 3-2 din finala cu Hermannstadt.

După meci, Louis Munteanu s-a declarat fericit. “Suntem fericiţi. Asta ne-am propus de la începutul campionatului, să câştigăm un trofeu. În dedicăm trofeul lui Mister”, a spus el. “Şi ei dacă aveau 3-2 făceau acelaşi lucru”, a adăugat Munteanu, făcând referire la faptul că Hermannstadt a acuzat clujenii că au tras de timp pe final.

Mario Camora a declarat că a fost un meci frumos. “Un meci greu, un meci frumos. Când joci o finală trebuie să o câştigi, nu contează cum. Am dat gol repede şi cred că acolo a scăzut psihic Hermannstadt”.

Camora a precizat că indiferent dacă va rămâne sau nu la CFR Cluj, cu care încă nu a discutat o prelungire a contractului, vrea să îşi continue cariera. “Mai am cred că o lună de contract. Vom vedea. Nu am vorbit cu nimeni. Tot timpul am spus că vreau să rămân, dar nu depinde de mine”.

Formaţia CFR Cluj a câştigat, miercuri seară, pentru a cincea oară Cupa României, învingând în finala de la Arad echipa Hermannstadt, scor 3-2. Pentru clujeni este primul astfel de trofeu după nouă ani.

CFR Cluj a mai câştigat Cupa României în 2008, 2009, 2010 şi 2016.