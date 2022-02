Flavius Stoican: „Am venit aici să salvăm cel mai mare brand din istoria fotbalului românesc”

Vineri Dinamo va juca împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș. Flavius Stoican a prefațat meciul într-o conferință de presă:

„Ceea ce vreau să transmit este faptul că vreau să mergem pe continuitate. Trebuie să tratăm fiecare meci foarte serios, în acesta care urmează trebuie să mergem pe linia începută la Arad. Mă refer la dorință, încredere și sacrificiu. Am obținut un punct foarte important, chiar dacă am jucat în inferioritate numerică. Sacrificiul de care au dat dovadă acești băieți trebuie să continue. Am obținut doar un punct de moral, de încredere.

Mâine sunt convins că vom vedea pe teren o echipă a noastră care vrea să meargă pe aceeași linie, de sacrificiu, dorință, încredere și entuziasm. Nu vreau să stricăm ceea ce am făcut la Arad. Cu o victorie, încrederea lor va fi mult mai mare.

În general, în subconștientul fotbaliștilor există o încredere mai mare decât ar trebui. Doar pentru că joacă cu o echipă cu probleme mari, există automulțumirea. Eu vreau ca jucătorii mei să fie conștienți că vom avea un meci foarte important, nu vreau să mergem pe varianta că noi suntem favoriți, iar ei outsideri. Nu o să fie cazul să tratăm meciul superficial”, spune Stoican.

„Doar Grădinaru este în lotul echipei, ieri s-a antrenat, astăzi îi așteptăm pe Vlad Morar și Gabriel de Moura. În funcție de starea lor, voi decide dacă vor face parte din lotul de 20.

Suntem în discuții avansate cu Irobiso, rămâne de văzut dacă se va ajunge la un acord. Trebuie să-și regleze situația cu cei de la Gaz Metan”, a mai spus Stoican.

„Acum ceva timp, majoritatea ne dădea șanse foarte mici. Noi luptăm, muncim și suntem atenți psihic la ceea ce înseamnă Dinamo București. Eu, împreună cu Florin Răducioiu, Iuliu Mureșan, Răzvan Zăvăleanu și jucătorii am venit aici să salvăm cel mai mare brand din istoria fotbalului românesc!

Suntem atenți doar la ceea ce vom face de acum încolo, indiferent de ce se spune. Chiar dacă acum șansele noastre sunt mai mari, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Nu mă bucură răul altora. Fapte multe, mai puține vorbe”, a mai transmis antrenorul lui Dinamo.

„Încerc împreună cu toți cei care iubim Dinamo să salvăm clubul. Nu eu singur, nu sunt Mesia, nu am baghetă magică, dar vreau să muncesc. Am încredere că ceea ce ne dorim se va realiza.”, a concluzionat Stoican.