Flavius Stoican, detalii despre plecarea de la Craiova: „Gestul lui Mititelu jr. m-a impresionat”

Flavius Stoican a fost demis de la FC U Craiova 1948 după o lună, atunci când a refuzat să pună în practică o decizie a patronului Adrian Mititelu. Antrenorul a vorbit despre felul în care s-a produs despărţirea.

Stoican avea contract pe un an cu nou-promovata în Liga 1, însă decizia demiterii a venit atunci când antrenorul a folosit un jucător căzut în dizgraţia patronului. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a fost impresionat de atitudinea lui Adrian Mititelu jr. Fiul patronului nu a fost de acord cu îndepărtarea lui Stoican.

„I-am mulțumit lui Mititelu pentru că mi-a dat șansa să antrenez echipa care m-a lansat în fotbalul mare. Nu îmi place să jignesc. Apoi aș regreta, chiar dacă lucrurile nu îmi convin. Am avut o colaborare corectă și m-am simțit apreciat de toți oamenii din club, de cei care au stat lângă mine.

Apreciez atitudinea lui Adrian Mititelu Junior, care deși nu am fost prima lui opțiune de antrenor, a fost corect și gestul său de la final m-a impresionat. Adică nu a fost prezent la semnarea actelor rezilierii, nu a fost de acord cu aceasta”, a transmis Flavius Stoican, pentru GSP.ro.

Stoican a tras concluziile după încheierea mandatului început pe 6 octombrie şi finalizat după mai puţin de o lună.

„Am dialogat, am ascultat opinii, dar deciziile le-am luat eu! Nu mă schimbă nimeni și nimic în meseria asta. Am avut contract pe un an cu diferite clauze, dar nu am ținut de ele. Am salutat și am plecat.

Sunt dezamăgit pentru că toți oamenii care țin la această echipă au început să spere. Simțeam că atunci când se trage linie, rămân și fapte, nu doar vorbe. Îmi doresc ca suporterii să nu își piardă speranța în această echipă atât de iubită. Le mulțumesc jucătorilor și le urez baftă”, a concluzionat fostul antrenor al lui FC U Craiova 1948.

Stoican a fost al doilea antrenor îndepărtat de la Craiova în actualul sezon, după ce oltenii începuseră stagiunea cu Adrian Mutu pe banca tehnică.