Flavius Stoican, făcut praf de un jucător de la Dinamo: „Prostul ăsta nu vrea să joc! E o glumă de antrenor”

Fundașul Igor Jovanovic (32 de ani) nu a jucat deloc la Dinamo și l-a criticat pe antrenorul Flavius Stoican într-o discuție purtată cu un fan pe Instagram.

„Prietene, eu nu am jucat nici măcar un minut de când am venit. Un antrenor îngrozitor, cel mai prost pe care l-am văzut. Eu pot juca, dar prostul ăsta de antrenor nu vrea ca eu să joc.

Am evoluat în cariera mea la cluburi bune, în ligi bune. Am venit să ajut Dinamo. Antrenorul e o glumă, crede-mă. Nu are nicio tactică, iar antrenamentele sunt sunt foarte proaste”, a reacționat Jovanovic pe Instagram, după ce a fost criticat de un fan, care i-a trimis mai multe semne obscene, potrivit Fanatik.

Igor Jovanovic a mai fost legitimate la două cluburi în România, Sepsi (2018/19) și Astra (2021), iar de-a lungul timpului a mai evoluat la Burghausen, Kleve, TPS, Babelsberg, Erfurt, FF Jaro, Miedz Legnica, Bnei Sakhnin, Panetolikos și Seongnam.

200.000 de euro e cota de piață a lui Jovanovic, conform Transfermarkt