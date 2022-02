Flavius Stoican, încrezător după umilinţa cu FC Botoşani: ,,O să fim o echipă bună în viitorul apropiat”

Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, a reacţionat la finalul înfrângerii dureroase cu FC Botoşani, scor 0-4.

Golurile celor de la FC Botoşani în meciul cu Dinamo au fost marcate de Mihai Roman II, în mintul 12, Jaja, în minutele 27 și 65, și Fili, în minutul 84.

Deşi echipa a fost învinsă la scor, Flavius Stoican se arată încrezător în forţele formaţiei sale. Acesta spune că dispune la Dinamo de jucători buni, care vor forma o echipă puternică în perioada următoare.

,,Parcă luăm cele mai spectaculoase goluri. Am început bine jocul, apoi am luat gol după o pătrundere în flancul drept. A urmat acțiunea lui Jaja, gol. Noi am jucat și cu doi atacanți, chiar cu trei la un moment dat. Am întâlnit o echipă pragmatică, au marcat la fiecare fază importantă. Nu am vrut să cedăm, am vrut să jucăm până la final. Luăm goluri cu ușurință sau luăm goluri spectaculoase.

Ăsta este fotbalul, trebuie să ridicăm capul din pământ. Poate o să se întoarcă roata și pentru noi, prea multe ghinioane am avut astăzi. Tomozei a făcut o entorsă la genunchi în minutul 2. Botoșani a înscris la prima ocazie, iar apoi a venit reușita superbă a lui Jaja. Nu trebuie să ne pierdem încrederea, am jucători care oricând pot face diferența. Trebuie să ne asumăm când greșim, nu pierde unul sau altul, pierdem cu toții.

O să fim o echipă bună în viitorul apropiat, am jucători buni, care o să demonstreze. Pasăm, jucăm, avem ocazii, dar nu reușim să marcăm. Orice este posibil, dar noi nu vrem să picăm în Liga 2. Facem tot ce ne stă în putință. Suntem într-o situație grea, dar nu dezarmantă. Nu este un capăt de țară când pierdem, dar nu vreau să mai oferim cadouri. Primul gol a fost un cadou. Nu vreau să intrăm cu o diferență foarte mare în play-out”, a declarat Flavius Stoican, la finalul jocului cu FC Botoşani.

Cum arată clasamentul după FC Botoşani – Dinamo, scor 4-0

După acest rezultat, FC Botoşani şi-a consolidat locul patru în clasamentul Ligii 1. Elevii lui Marius Croitoru au acumulat nu mai puţin de 41 de puncte din 24 de jocuri în acest sezon. Moldovenii se vor deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC U Craiova 1948. Partida de joi dintre cele două formaţii se va disputa de la ora 17:00.

De partea cealaltă, Dinamo Bucureşti rămâne în continuare pe loc de retrogradare în Liga 1. Trupa lui Flavius Stoican a rămas în clasament cu doar 12 puncte acumulate din 24 de jocuri disputate. Etapa următoare, câinii vor da piept cu CS U Craiova, joi, de la ora 19:55, în Ştefan cel Mare.