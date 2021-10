Flavius Stoican a debutat cu stângul la FC U Craiova 1948. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a bifat primul eșec pe banca noii sale echipe. Academica lui Ionuț Chirilă a izbutit să iasă învingătoare la finalul partidei, deși FC U Craiova a deschis scorul încă din minutul 11.

Oltenii au pierdut amicalul împotriva „lanternei roșii” din Liga 1, Academica Clinceni, cu scorul de 2-3! Pentru gruparea din Bănie au marcat Ondaan (11) și Sidibe (77), în timp ce pentru ilfoveni au înscris Cascini (50), Moulin (61) şi Omoh (82).

La finalul jocului amical, Flavius Stoican a tras concluziile. Acesta le transmite jucătorilor săi că doar cu muncă multă pot veni rezultatele în perioada următoare

,,Am vrut să văd la lucru toţi jucătorii. O echipă care poate să devină, într-adevăr, echipă. Am rulat toţi jucătorii pentru că am vrut să văd la ce potenţial sunt. Cel mai important e că nu s-a accidentat nimeni. Urmează antrenamente, un meci miercuri cu Filiaşi, apoi antrenamente, discuţii individuale şi sper ca la meciul cu UTA să arătăm din ce în ce mai bine.

Se poate şi mai bine, Tot timpul este loc de mai bine. De aceea sunta aici, să munces cu ei împreună, să ne bucurăm de reuşitele care vor veni, dar ca să vină aceste reuşite ne trebuie multă muncă, determinare mai mare, responsabilitate şi să nu uităm că suntem la FC U Craiova, echipă foarte iubită în România.”, a declarat Flavius Stoican, la finalul meciului cu Academica Clinceni.