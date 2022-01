Flavius Stoican nu se va baza pe un jucător de bază în derby-ul cu FCSB: „Este căzut psihic”

Flavius Stoican a vorbit despre situaţia lui Steliano Filip (27 de ani). Acesta a revenit în urmă cu aproape un an la Dinamo, dar fotbalistul nu s-a ridicat la așteptările suporterilor.

Steliano Filip nu intră în calculele antrenorului pentru meciul cu FCSB.

”Filip nu va fi în lotul nostru pentru meciul cu FCSB. Filip este un capitol închis pentru noi la momentul acesta. Nu cred că se va schimba ceva în dorinţa lui de a continua la Dinamo, dar niciodată sa nu spui niciodată. La momentul ăsta, scurt, nu mă voi baza pe Filip. Când am venit aici, am încercat şi am crezut că va continua.

Pur şi simplu este căzut psihic, nu mai vrea să continue la Dinamo, am tras de el, am încercat… important e ce face pe teren şi mai puţin vorbele, faptele mă interesează, dar starea lui de spirit nu s-a schimbat”, a spus Flavius Stoican, potrivit Telekom Sport.

Dinamo și FCSB se vor întâlni duminică de la ora 20:00, în derby-ul etapei a 23-a a Ligii I.