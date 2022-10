Flavius Stoican recunoaște că poate pleca de la Mioveni: ”Din păcate, atât am reușit”

Echipa FC Hermannstadt s-a impus luni, în deplasare, în faţa formaţiei CS Mioveni, scor 2-0, într-un meci al etapei a 16-a din Superliga.

Paraschiv a deschis scorul în minutul 53.

În minutul 60, Ionuț Stoica a închis tabela cu o lovitură de cap.

La finalul meciului, Flavius Stoican a oferit mai multe declarații.

”O primă repriză mai echilibrată, apoi în a doua, pe o greșeală, dă gol Paraschiv, cu un șut senzațional. Apoi fază fixă și 2-0. Dar mă așteptam la mai mult, însă azi chiar am fost o echipă modestă.

În mare parte, le-am spus băieților doar să ridice capul, să nu mai fie dezamăgiți, pentru că trebuie să fim dornici în timpul jocului, după aia nu mai are rost. Pe teren trebuie să arătăm totul. Capul sus, ăsta e fotbalul.

I-am văzut fără pic de încredere, e normal, ne așteptam cu toții să facem un meci bun. Suporterii își doresc să câștigăm mai ales meciurile de acasă, dar nu suntem într-un moment bun, cu siguranță.

Când am venit la echipă, am dat totul să le ridic moralul, încrederea și am sperat să avem mai multe puncte. Din păcate, atât am reușit”, a spus Stoican, la finalul jocului.